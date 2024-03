Donna muore dopo essere stata investita da un camion a Rovereto

Una donna di Rovereto di 74 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 9 in via Craffonara a Rovereto, nei pressi del supermercato Poli. Pare che la donna fosse vicino al marciapiede ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. I rilievi sono affidati alla polizia stradale mentre una Volante si è occupata di gestire la viabilità. Sul posto anche il personale sanitario ed i vigili del fuoco.



