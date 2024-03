Meloni, sul trasferimento di Forti iter abbastanza complesso

"C'è un iter che è abbastanza complesso per il trasferimento. Stiamo cercando di seguire tutti gli orientamenti possibili nel minore tempo possibile. Non dipende solamente da noi. Io posso solamente reiterare il mio appello anche a tutte le istituzioni della Repubblica per garantire a Chico di rientrare in Italia. Lo stiamo seguendo quotidianamente. È un obiettivo importante che abbiamo raggiunto, bisogna continuare ad essere concentrati finché non avremo completato il trasferimento". Così la premier Giorgia Meloni, a Trento, sulla richiesta di trasferimento di Chico Forti in Italia dal carcere della Florida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA