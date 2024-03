Manifestazione pro Palestina e anti destra per Meloni a Bolzano

In attesa dell'arrivo della premier Giorgia Meloni al Noi Techpark di Bolzano in strada si stanno svolgendo due piccole manifestazioni. Da un lato una ventina di persone manifesta per la questione palestinese. Su uno striscione si legge: "Governo italiano complice del genocidio a Gaza".

Sull'altro incrocio, davanti all'incubatore tecnologico del capoluogo altoatesino, un altro gruppetto di persone del movimento No Excuse protesta, invece, come già avvenuto nelle scorse settimane, contro l'alleanza Svp con Fratelli d'Italia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA