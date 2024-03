Svp punta su Dieter Steger per la ripartenza

La Svp punta sul deputato Dieter Steger la ripartenza dopo un periodo di crisi. La direzione della Volkspartei questo pomeriggio convocherà il congresso straordinario per il 4 maggio a Merano.

Nelle scorse settimane l'attuale segretario Philipp Achammer, alla luce del risultato elettorale deludente e delle continue tensioni interne, aveva anticipato il voto e annunciato il suo ritiro dalla guida del partito. Per superare lo stallo, che si era creato nella ricerca del successore di Achammer, il governatore Arno Kompatscher si era detto disponibile ad assumere anche il ruolo di segretario Svp in via provvisoria.

Con la candidatura di Steger questa necessità è venuta meno e Kompatscher ha spianato la strada al parlamentare.

"Sappiamo tutti che non abbiamo tempo da perdere", dice Steger in un'intervista al Dolomiten. "La Svp - prosegue - ha un ruolo cruciale in tempi complessi. Siamo il partito del compromesso e della mediazione". Il nuovo segretario resterà in carica solo per tre anni, fino alla scadenza ordinaria di tutte le altre cariche di partito.



