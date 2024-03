In Alto Adige 82 carabinieri assegnati alle stazioni

Nei giorni scorsi 82 carabinieri, al termine del previsto iter formativo, sono stati assegnati a 54 stazioni delle 80 presenti in Alto Adige ed andranno ad incrementare le attività di prevenzione e controllo del territorio. Gli 82 carabinieri sono stati ricevuti in mattinata presso la sede del Comando in viale Druso a Bolzano dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Roberto Riccardi, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher e dal Commissario del Governo, Vito Cusumano. In occasione dell'8 marzo il generale Riccardi ha omaggiato le 23 giovani donne in divisa di un rametto di mimosa.

Nel corso degli ultimi due anni la Provincia di Bolzano ha visto giungere complessivamente circa 220 carabinieri di cui 90 nel 2022 e ben 130 nel 2023. Per l'Alto Adige numeri rilevanti, sostenuti grazie ai reclutamenti integrativi promossi negli ultimi anni e con il preciso fine di colmare le carenze organiche registrate soprattutto nel nord Italia. Nella provincia di Bolzano con quest'ultima assegnazione l'Arma si porta quasi a pieno organico e realizza le condizioni per una copertura ottimale delle esigenze di prevenzione del territorio, è stato detto oggi in conferenza stampa per la presentazione dei nuovi arrivati.

Con l'arrivo di questo ultimo contingente potranno essere impiegate almeno 30 pattuglie giornaliere in più distribuite su tutta la Provincia. Questi giovani Carabinieri (alcuni nati nel 2004) hanno frequentato il 141° e 142° corso e provengono dalle Scuole Allievi di Roma, Velletri, Torino, Reggio Calabria, Taranto, Campobasso e Iglesias, dove gli è stata fornita la necessaria preparazione militare e tecnico-professionale per assolvere efficacemente ai compiti d'istituto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA