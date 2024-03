Consiglio Trento, approvata la manovra di variazione di bilancio

Nella serata di ieri è stata approvata in Consiglio provinciale di Trento, con 20 "sì" e 11 astensioni, la manovra di variazione del bilancio (disegno di legge 10). Dopo la riunione dei capigruppo, i consiglieri di opposizione hanno comunicato il ritiro degli emendamenti.

Gli assessori provinciali Mattia Gottardi, Achille Spinelli e Mario Tonina hanno accettato la proposta della minoranza per un ritiro dell'articolo 12, riguardante l'utilizzo residenziale degli alberghi dismessi in Trentino. Il tema - si legge in una nota del Consiglio provinciale - sarà affrontato con un percorso dedicato: già oggi in Giunta ci sarà la preadozione di un disegno di legge "ad hoc", che verrà sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali (Cal), discusso, votato in Commissione legislativa e portato in Consiglio con autonoma convocazione d'urgenza il 9 aprile.



