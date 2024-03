Autotrasportatori Apa, 'evitare un maxi ingorgo al Brennero'

"Il rinnovamento delle infrastrutture è essenziale. Dopotutto, ponti efficienti sono il prerequisito fondamentale per una mobilità efficiente. Tuttavia, la pianificazione di tali progetti dovrebbe essere effettuata in modo più efficiente e con una maggiore attenzione all'economia", afferma Alexander Öhler, presidente dei trasportatori di merci di lvh.apa. La ristrutturazione del ponte di Lueg in Tirolo è prevista per il 2025, cosa che suscita grande preoccupazione tra gli autotrasportatori altoatesini. Durante i lavori, il traffico su questa importante arteria di trasporto sarà ridotto a una sola corsia. L'industria dei trasporti si aspetta che questo provochi notevoli disagi, come enormi ingorghi e ritardi nelle consegne, che aumenteranno la pressione sull'economia e sulla logistica.

Secondo Öhler, "siamo pienamente a favore dei necessari interventi di ripristino e della protezione dell'ambiente.

Tuttavia, ciò non deve andare a scapito della redditività economica del nostro settore. È necessario trovare per tempo delle soluzioni per ridistribuire in modo intelligente il volume di traffico e prevenire gravi conseguenze per la catena di approvvigionamento".

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di revocare temporaneamente i divieti di circolazione in Tirolo per rendere disponibili percorsi alternativi per la durata dei lavori di ristrutturazione. "Ciò consentirebbe una distribuzione più omogenea del traffico, alleggerendo così il ponte di Lueg. I trasportatori di merci di lvh.apa chiedono una pianificazione proattiva e un coordinamento con tutti i soggetti interessati".





