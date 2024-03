Shopping con banconote false, denunciati e foglio di via

Facevano shopping in centro storico di Bolzano con banconote false. Due giovani campani di 24 e 25 anni sono però stati scoperti da agenti agenti della Squadra mobile durante un servizio antiborseggio. Per loro, oltre la denuncia, è scattato anche il foglio di via.

I poliziotti hanno notato i due giovani che, appena usciti da un negozio, hanno gettato in un cestino il sacchetto con l'acquisto appena fatto. Hanno velocemente appurato che i due in una farmacia hanno acquistato una mascherina ed un medicinale con una banconota da 50 euro in seguito risultata falsa, per poi incassare il resto. Nel loro alloggio a Merano sono state trovate altre 33 banconote false da 50 euro.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti emersi a carico dei due giovani malviventi, in parallelo con l'iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto l'emissione a loro carico il foglio di via da Bolzano e Merano per 3 anni. "La particolare attenzione che le pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione dei reati consente di individuare e perseguire i soggetti che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica - ha evidenziato il Questore Sartori -. In questo caso due truffatori pregiudicati, spacciatori di banconote false, oltre ad essere denunciati non potranno far ritorno a Bolzano e Merano per i prossimi 3 anni".



