Intensificati i controlli in valle di Non, arrestato latitante

I carabinieri della stazione di Romeno, in Trentino, hanno arrestato un turista polacco di mezz'età gravato da un provvedimento di cattura con sentenza passata in giudicato. L'uomo - informa l'arma - è stato individuato nell'ambito dell'intensificazione dei controllo del territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri di Cles per contrastare la microcriminalità.

L'uomo era stato condannato, con sentenza diventata definitiva nel 2021, per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti nel Lazio, con una pena di due anni e dieci mesi di reclusione. Individuato dai carabinieri sulla Strada statale 43, in località Dermulo, mentre si recava in vacanza in valle di Sole, è stato arrestato e condotto in carcere a Spini di Gardolo.



