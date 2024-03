Femminicidio di viale Trieste, sentiti gli ultimi testimoni

È proseguito stamattina, davanti ai giudici della Corte d'assise di Bolzano, il processo per il femminicidio di viale Trieste, costato la vita ad Alexandra Elena Mocanu, barista di 35 anni uccisa a martellate la sera del 22 ottobre 2022 dal compagno, Avni Mecja. Il carpentiere di 27 anni è chiamato a rispondere di omicidio pluriaggravato.

In aula è stato il turno degli ultimi testimoni di difesa e parte civile, tra cui l'ex marito della vittima e il dipendente della concessionaria dove Mecja, a inizio ottobre, si fece fare una copia della chiave dell'auto di Mocanu per poterla pedinare.

Sono stati sentiti anche alcuni famigliari dell'imputato che hanno riferito di alcuni segnali che avevano fatto loro pensare a una relazione problematica. La sentenza è prevista il 27 marzo.



