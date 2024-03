Aquila San Venceslao per attività partito, polemica in Consiglio

In Consiglio è in corso una sospensione dei lavori per permettere il confronto tra Giunta e minoranze per arrivare ad un accordo su alcuni emendamenti al disegno di legge sulla variazione di bilancio firmato dal presidente Fugatti.

Prima della sospensione Filippo Degasperi (Onda) ha chiesto la parola per rendere pubblico che il presidente di FdI starebbe utilizzando dei biglietti da visita sui quali è riportata l'Aquila di San Venceslao, simbolo ufficiale della Pat.

Intervento, questo di Degasperi, che è stato condiviso anche da Francesco Valduga (Campobase) perché, ha affermato, non è possibile utilizzare simboli istituzionali per attività di parte. Alessio Manica del Pd ha ricordato che la storia dell'abuso del simbolo della Pat non è nuova e quindi ha chiesto un intervento formale da parte del Presidente del Consiglio o di quello della Giunta. La vicepresidente della Giunta, Francesca Gerosa ha detto che va ribadito il rispetto delle istituzioni, è che quello del presidente del suo partito stato un errore fatto in assoluta buona fede al quale verrà celermente posto rimedio.

Paola Demagri (Casa autonomia) ha ricordato che l'iter per chiedere legalmente l'utilizzo dell'Aquila di S.Venceslao è, non a caso, estremamente complesso.



