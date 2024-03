Kompatscher, '250 milioni non sono una cifra simbolica'

"Sappiamo che non basteranno per coprire tutte le esigenze che abbiamo nell'ambito della contrattazione collettiva, ma 250 milioni non sono una cifra simbolica". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, replicando ai sindacati che, dopo il primo incontro per il contratto di intercomparto, avevano sottolineato l'insufficienza della somma messa a disposizione dalla giunta provinciale in avvio di trattativa.

"Ho già avuto modo di dire ai rappresentanti dei sindacati che sappiamo che questa somma non sarà sufficiente per un periodo triennale - ha aggiunto Kompatscher - ma sono comunque tanti soldi che già mettiamo sul piatto per poter iniziare la trattativa, magari procedendo anche con contratti a stralcio.

Quanti soldi poi serviranno, si definirà strada facendo.

Dipenderà anche dai contenuti che concorderemo, perché non c'è soltanto il contenuto economico in senso stretto, ma ci sono anche altri benefit che hanno valore economico".

"Mi permetto di dire che si è fatto tanto, ma siamo consapevoli che bisogna ancora intervenire, fa parte del programma di coalizione. Bisogna cercare di iniziare subito un'ulteriore contrattazione, perché c'è l'alto costo alla vita, c'è l'inflazione e questa è la nostra risposta: subito 250 milioni per poter dare una prima importante risposta", ha concluso il presidente altoatesino.



