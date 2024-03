Questore dispone sette espulsioni dal territorio nazionale

Il nuovo questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto nelle ultime ore tre fogli di via, sette espulsioni dal territorio nazionale, quattro avvisi orali e un divieto di accesso nei pubblici esercizi nell'ambito delle attività contro lo spaccio, la micro criminalità e l'immigrazione clandestina.

Il divieto di accesso per due anni riguarda un bolzanino 47enne che durante un controllo in via Sassari in evidente stato di alterazione ha aggredito gli agenti. A un uomo di 50 anni di Brunico, che aveva aggredito verbalmente un'infermiera del pronto soccorso in stato di gravidanza è stato ritirato il porto per il fucile da caccia. "Le attività di controllo ad ampio raggio del nostro territorio - spiega Sartori - sono finalizzate ad evitare che soggetti pregiudicati possano radicarsi illegalmente in questi contesti urbani, con il pericolo che, con i loro comportamenti, possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza".

Sono stati arrestati al pronto soccorso di Bolzano due cittadini tunisini pregiudicati che dopo una violenta rissa con un coltello in piazza Erbe si sono presentati per le cure mediche. Entrambi saranno espulsi. "Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare violenza sia nei confronti della vittima che degli operatori sanitari e degli Agenti di Polizia - ha evidenziato il questore -. Episodi simili non possono essere tollerati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA