Sci: Zenere interrompe il dominio austriaco in Val Sarentino

L'azzurra Asja Zenere ha interrotto il dominio austriaco super-G in Val Sarentino (otto vittorie in otto gare) e ha ottenuto il suo quarto trionfo in Coppa Europa. Con la sciatrice di Enego (Vicenza) sono salite sul podio l'austriaca Magdalena Egger e l'elvetica Isabella Pedrazzi.

Le condizioni meteo hanno fatto gioire le 70 sciatrici provenienti da 10 Paesi che hanno preso parte al primo dei due super-G di Coppa Europa in programma in Val Sarentino. Dopo le precipitazioni dei giorni precedenti, per tutta la giornata di giovedì il tempo ha retto e in qualche momento pure il sole ha fatto capolino sulla pista Schöneben. La prima ad approfittarne è stata Asja Zenere. La 27enne italiana è scesa con il pettorale numero 13 e ha disputato una gara eccellente (1'12"76) sulle nevi sarentinesi e per 35 centesimi di secondo ha battuto Magdalena Egger, fino ad allora in testa. Dopo le vittorie austriache nei precedenti super-G di Coppa Europa femminile a Reinswald, quest'anno alla premiazione è risuonato per la prima volta l'inno d'Italia.

Per quanto riguarda le atlete di casa, Vicky Bernardi è stata l'unica altoatesina a entrare nella top20. La sciatrice della Val Badia, al via con il pettorale numero 6, ha percorso i 1800 metri del tracciato con 500 metri di dislivello in 1'14"21 e si è classificata al 14° posto.



