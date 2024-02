Incendio a Pejo Fonti, in val di Sole. L'allarme è stato lanciato verso le 16.30. Ad andare a fuoco è stato il tetto di un'abitazione. Non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti molti dei corpi dei vigili del fuoco volontari della zona, tra cui quello di Pejo, di Malé e di Pellizzano. Le operazioni di bonifica, ancora in corso, si sono rivelate più lunghe del previsto, dal momento che la mansarda della struttura è in legno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA