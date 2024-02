Valanga a Racines, almeno un morto e due feriti gravi

Una valanga si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro, in Alto Adige, travolgendo tre persone. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. L'allarme è stato lanciato verso le ore 17. Sul posto si sono recati tutti i tre elicotteri di emergenza che operano in Alto Adige, Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites, con varie squadre di soccorso. Tre persone sono state recuperate dalle masse nevose: una è morta, una è stata trasportata all'ospedale di Bolzano in gravissime condizioni, non si hanno invece informazioni per il momento sulle condizioni della terza persona. Ultimamente sono caduti fino a 60 cm di neve.

La slavina è caduta in zona Wumblsalm, una zona piuttosto isolata a oltre un chilometro di distanza dagli impianti di risalita. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino del Cnsas, dell'Alpenverein e della Guardia di finanza. Tutti i tre escursionisti avevano l'Arva, il dispositivo elettronico per la localizzazione di persone sotto la neve, e sono stati velocemente individuati e recuperati. Uno era però ormai deceduto, mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale di Bolzano in gravi condizioni.

