Nel 4/o trimestre 2023 fatturato imprese trentine cresce, +5,4%

Nel quarto trimestre del 2023, il fatturato delle imprese trentine è aumento del 5,4% rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. Nel comparto dell'edilizia, si registrano delle variazioni eccezionalmente positive, pari al 41,4%, alimentate dall'urgenza di terminare i lavori del Superbonus 110%. È quanto emerge dall'indagine dell'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento, presentata in conferenza stampa .

L'indagine mostra come anche commercio al dettaglio (+8,3%), i servizi alle imprese (+ 4,3%) e, in misura più contenuta, i trasporti (+1,8%) registrino variazioni positive del fatturato.

Il comparto manifatturiero mostra invece una sensibile contrazione delle vendite (-6,2%), mentre leggermente negativa è la variazione del commercio all'ingrosso (-0,6%).

Il risultato complessivo del fatturato è quindi sostenuto esclusivamente dalla domanda locale, in crescita del 15% rispetto al 2022, che compensa i risultati negativi della domanda nazionale (-1,2%) ed estera (-6,1%), negativi per il terzo trimestre consecutivo.

La variazione del fatturato risulta positiva per tutte le classi dimensionali, ma con valori più sostenuti per le aziende con meno di dieci addetti (+8,1%) e per le medie imprese (+8,1%), mentre le grandi, con più di 50 addetti, evidenziano un +2,8%.

L'occupazione si caratterizza per una lieve contrazione (-0,4%), con segnali di calo che giungono in particolare dal settore delle costruzioni (-2,1%) e dai servizi alle imprese (-1,1%). L'andamento occupazionale delle piccole imprese è negativo (-2,1%), mentre è in crescita tra le medie (+1,8%) è stabile per le grandi imprese (-0,2%).

Gli ordinativi evidenziano una variazione negativa (-9%), determinata in particolare dalle contrazioni del comparto manifatturiero (-24,8%) e del commercio all'ingrosso (-4,4%).





