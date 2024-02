Sindaco Trento saluta Arnoldi, per 26 anni a capo delle Farmacie

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha accolto e ringraziato Lorenzo Arnoldi, direttore generale uscente delle Farmacie comunali dopo 26 anni alla guida della società. Lo comunica il Comune di Trento in una nota.

"Ringraziamo Lorenzo Arnoldi per il lavoro svolto egregiamente in tutti questi anni in un ambito delicato e importante come quello delle farmacie comunali che svolgono un ruolo fondamentale per la comunità. E lo ringraziamo anche per la solidità della società che ha lasciato, segno che quanto seminato in questi anni è stato ben pensato e ben organizzato", ha detto Ianeselli, che ha regalato ad Arnoldi lo speciale annullo filatelico con il francobollo dedicato da Poste italiane a Trento capitale europea del volontariato.



