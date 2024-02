In Trentino neve oltre i 1.200 metri di quota

In Trentino sta nevicando mediamente sopra i 1.200 metri di quota. Nonostante qualche disagio al traffico localizzato, alle 16.30 non si registrano particolari problemi alla rete viaria provinciale. Lo scrive, in una nota, la Provincia di Trento.

Sulla strada statale 50 del Passo Rolle, in Primiero, e sulla strada statale 346 del Passo San Pellegrino, in località Ronc, sono attivi dei "presidi neve". In Val di Non, invece, è attivo il presidio numero 19 di Maso Milano. La strada statale 641 del Passo Fedaia è chiusa in località Diga per pericolo valanghe.

Nelle zone più alte dell'Altopiano di Folgaria e Brentonico e sui Passi Dolomitici sono caduti fino a 50 centimetri di neve.

Ne sono caduti fino a 40, invece, a Passo Rolle e nelle strade in quota sul Monte Bondone



