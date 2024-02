A Riva una rissa tra giovani, due persone portate all'ospedale

Cinque giovani sono stati coinvolti in una rissa a Riva del Garda. Lo scontro ha avuto inizio verso le 17.20 di domenica 18 febbraio in piazza della Costituzione.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di una rissa fra giovani di varie nazionalità. Due di loro sono rimasti feriti.

Un ragazzo italiano del 2007 è stato colpito con due coltellate alla schiena, mentre un ragazzo thailandese del 2008 ha riportato un trauma facciale e tre ferite da taglio superficiali alle scapole e alla schiena. Entrambi sono stati ricoverati con una prognosi di 15 giorni.

Gli altri tre giovani coinvolti nella rissa sono tre egiziani maggiorenni. Sarebbero stati coinvolti nello scontro anche altri due o tre ragazzi, che però in un secondo momento si sono allontanati. Sul posto è intervenuto anche il personale della Scientifica. A scatenare la rissa, secondo quanto emerso, sarebbero stati proprio i due giovani feriti. Le cinque persone identificate sono indagate in stato di libertà per rissa aggravata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA