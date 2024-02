Muore schiacciato da un escavatore in Val Sarentina

Ieri sera verso le ore 20 si è verificato un tragico incidente sul lavoro a Campo di Ronco in Val Sarentina. Il proprietario del maso Pronger, Franz Heiss di 56 anni, è rimasto incastrato sotto un escavatore, mentre eseguiva dei lavori su un pendio. L'ecavatore è scivolato e l'uomo è stato sbalzato fuori, ma è rimasto incastrato sotto il mezzo. E' stato liberato dai vigili del fuoco volontari accorsi sul posto, ma nonostante la rapidità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, la persona non ce l'ha fatta ed è deceduta. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e hanno recuperato il mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche la Croce bianca con il medico d'urgenza e le forze dell'ordine che hanno aperto indagini sull'accaduto. Heiss lascia la moglie e tre figli.





