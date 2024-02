La A22 torna alla normalità, riapre anche la carreggiata nord

L'autostrada del Brennero torna alla normalità. Dopo la frana che due settimane fa ha interessato una parte dell'arteria a ridosso della galleria di Castelrotto, la carreggiata nord era stata chiusa nel tratto coinvolto per consentire la messa in sicurezza della parete.

Operazione che si è conclusa con la realizzazione del vallo tomo di protezione a valle del versante: domani quindi verrà ripristinata la normale circolazione su due corsie per entrambe le carreggiate.

"Siamo riusciti a gestire questa emergenza in tempi rapidissimi - afferma Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero - E lo abbiamo fatto garantendo contemporaneamente sia la sicurezza sia l'efficienza dell'arteria che, seppure con una sola corsia per senso di marcia, è sempre rimasta aperta: un lavoro complesso di cui siamo estremamente soddisfatti".

Messa così definitivamente in sicurezza la parete e ripristinata la normale circolazione, proseguiranno infatti nelle prossime settimane i lavori di consolidamento del versante, volti a incrementare ulteriormente e in maniera considerevole la sicurezza dell'area. Conclusa la posa di reti, funi e chiodature, verranno installate 4 linee di nuove barriere paramassi ad alte prestazioni: di più, dunque, rispetto a quelle esistenti e danneggiate dallo smottamento. Inoltre, all'imbocco sud della galleria Castelrotto, come aggiuntiva protezione dell'autostrada, verrà costruita una nuova galleria artificiale in acciaio e reti. Si tratta di un progetto già approvato da Autostrada del Brennero e la cui esecuzione è stata già affidata a un'impresa qualificata: i lavori avranno inizio al termine del completamento delle barriere paramassi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA