Calano le start-up innovative in provincia di Trento

A fine 2023 le start-up innovative in provincia di Trento erano 139. Si tratta - informa la Camera di commercio in una nota - di un valore in forte diminuzione rispetto a un anno fa, quando il numero di imprese di questa categoria era pari a 169 unità (-17,8%). Se si considera il biennio 2022-2023, invece, il numero di start-up innovative si è ridotto di 50 unità (-26,5%).

Solo nel 2021, momento di massima espansione per questo ambito imprenditoriale, in provincia di Trento si contavano 36,9 start-up innovative ogni 10.000 imprese, mentre in Italia questo valore era pari a 23,3. Due anni dopo il valore in provincia si è abbassato, fino ad arrivare a 27,4 start-up innovative ogni 10.000 imprese per Trento (si parla invece di 22,5 a livello nazionale).

Il dato si spiega in parte perché 45 start-up innovative hanno raggiunto il termine di cinque anni, oltre il quale non possono più rimanere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. Altre 42 unità, invece, hanno subìto la cancellazione per la mancanza dei requisiti.

"La tendenza in sensibile contrazione delle start-up innovative, rilevata nell'ultimo biennio, merita quindi di essere valutata con attenzione da chi ha responsabilità di governo, perché rischia di privare il nostro tessuto produttivo di un flusso di nuove realtà innovative in grado di mantenere alta la competitività del nostro sistema economico", commenta il presidente della Camera di commercio di Trento Giovanni Bort.





