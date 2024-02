Premio Pezcoller-Aacr 2024 a de Lange per ricerche sui tumori

È la professoressa Titia de Lange, scienziata di origine olandese che dirige il centro di ricerca sul cancro presso la Rockefeller University di New York, la vincitrice del Premio Pezcoller-Aacr 2024. Si tratta della quarta donna a vincere il riconoscimento che premia la ricerca contro i tumori. La nomina è stata comunicata in conferenza stampa dal presidente della fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni, a Trento.

"Titia de Lange è una scienziata che studia come le nostre cellule si proteggono dal cancro, concentrandosi su una parte del nostro Dna chiamata telomeri. Immagina i telomeri come le punte in plastica delle stringhe delle scarpe, che impediscono ai cromosomi di 'sfilacciarsi'. De Lange ha scoperto un gruppo speciale di proteine, chiamato shelterin, che avvolge i telomeri proteggendoli. Questo processo è fondamentale perché, con ogni divisione cellulare, i telomeri si accorciano. Se diventano troppo corti, la cellula può morire o diventare tumorale", ha spiegato Galligioni.

La tradizionale cerimonia di consegna del premio, la cui dotazione è di 75.000 euro, si terrà sabato 11 maggio 2024, a Trento, al Teatro Sociale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA