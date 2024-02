Dorfmann, ridurre protezione specie, troppi danni

"Il lupo non ha più bisogno degli standard di tutela che sono stati stabiliti trent'anni fa quando era in estinzione: i danni all'agricoltura e alla pastorizia aumentano in continuazione". Lo ha detto l'eurodeputato del Südtiroler Volkspartei (Ppe), Herbert Dorfmann, a margine del dibattito svoltosi in commissione agricoltura del Parlamento europeo con Humberto Delgado Rosa, direttore per la Biodiversità della direzione generale ambiente della Commissione europea. Gli eurodeputati hanno dibattuto della proposta dell'Esecutivo europeo di chiedere al Comitato permanente della Convenzione di Berna di avviare l'iter per ridurre lo status della protezione del lupo.

L'iniziativa della Commissione sarà votata dai 27 ministri Ue dell'Ambiente il 25 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA