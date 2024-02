Congresso FdI Trentino, Ambrosi costretta a ritirare candidatura

La deputata trentina Alessia Ambrosi esce dalla corsa per diventare la presidente provinciale di Fratelli d'Italia a una settimana dal congresso del partito, previsto per sabato 17 febbraio, e pochi giorni dopo aver presentato la sua candidatura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, Ambrosi sarebbe stata sospesa per 15 giorni da Fratelli d'Italia, dopo essere stata deferita ai probiviri del partito, probabilmente a causa delle critiche alla gestione del commissario uscente, Alessandro Urzì. Oltre a quello di Ambrosi, l'altro nome in lizza per il ruolo di presidente provinciale è quello di Alessandro Iurlaro, sostenuto da Urzì.





