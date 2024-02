Resta il nodo della quota rosa in Giunta Trentino Alto Adige

Resta il nodo della presenza di una donna nella nuova Giunta regionale del Trentino Alto Adige.

Per il momento Bolzano e Trento hanno infatti indicato solo uomini.

La decisione sulla composizione della Giunta e sull'eventuale ingresso di una quota di genere nell'esecutivo, è rimandata alla prossima settimana. Lo fa sapere in conferenza stampa il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. "Ci saranno degli incontri tra lunedì e martedì - ha detto - e con il presidente Arno Kompatscher definiremo quello che c'è da definire. Per il momento ci sono novità".

Kompatscher, interpellato a Bolzano sulla stessa questione, ha ricordato che la scorsa legislatura l'Alto Adige ha garantito la presenza di una donna nell'esecutivo regionale. Il Consiglio regionale è convocato per il 14 febbraio per eleggere il presidente e il vice dell'aula. La giunta può invece essere indicata in un secondo momento. "Resta un po' di tempo per risolvere la questione", ha commentato Kompatscher.



