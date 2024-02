Biathlon: mondiali; Vittozzi e Wierer 7/a e 10/a nella sprint

Le atlete della Francia hanno dominato la sprint femminile dei Mondiali di Nove Mesto (Repubblica Ceca), conquistando i primi quattro posti, mentre le azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono riuscite ad entrare nella top 10, con grande precisione ai poligoni e qualche fatica in più nel fondo.

Dopo l'oro nella staffetta mista, le transalpine hanno confermato la loro superiorità. Julia Simon senza errori è salita sul gradino più alto con il tempo di 20'07″5, solo 4″9 prima della compagna di squadra Braisaz-Bouchet, nonostante un errore al primo poligono. Bronzo per Lou Jeanmonnot e quarto posto per Sophie Chauveau.

Gara solida per le due azzurre di punta: Vittozzi ha terminato al settimo posto, staccata di 1'06″3 dalla leader, mentre è stata decima Dorothea Wierer, a 1'18″9. Buona posizioni per l'inseguimento di domenica, mentre hanno chiuso indietro Samuela Comola e Michela Carrara. "Non sono molto soddisfatta, ma ho fatto quello che potevo - il commento di Vittozzi -. Mi sentivo abbastanza bene ma quando ho visto il risultato non ho certo gioito. Per l'inseguimento la gara è aperta". "Oggi dovevo fare due zero e ci sono riuscita - le parole di Wierer -.

Prendiamo parecchio dalle francesi, penso abbiano trovato dei materiali ottimi e sono atlete fortissime. Per l'inseguimento bisogna cercare di nuovo lo zero e poi si vedrà".



