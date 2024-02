Nasce Metika, cooperativa di medici e pediatri in Trentino

Favorire la collaborazione tra medici del territorio, condividendo risorse, competenze ed esperienze per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria sul territorio. È questo - in sintesi - l'obiettivo di Metika, la cooperativa di medici di base e pediatri presentata in conferenza stampa nella sede della Federazione trentina della cooperazione.

"Unirsi in una cooperativa può consentire ai medici di condividere i costi operativi, come affitto di uffici, attrezzature mediche, personale amministrativo e forniture mediche, riducendo così i costi individuali, e anche maggiori negoziazioni con fornitori. Una cooperativa di medici può avere più peso nelle negoziazioni con le istituzioni sanitarie locali o nazionali e contribuire a plasmare politiche sanitarie che favoriscano il benessere dei pazienti e dei professionisti della salute", ha spiegato la presidente, Giusiana Allocca.

Secondo i promotori, la cooperativa permetterà ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta di migliorare la pratica professionale e la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti, attraverso la collaborazione e la condivisione di risorse.

L'iniziativa è stata salutata con soddisfazione dall'assessore alla salute, Mario Tonina, che ha parlato di un'opportunità per "liberare tempo ai medici, alleggerendoli delle incombenze burocratiche per potersi occupare dei pazienti nel migliore dei modi", e dal presidente della cooperazione trentina, Roberto Simoni.



