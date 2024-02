La Gran Fondo della Val Casies spegne 40 candeline

La Gran Fondo Val Casies promette spettacolo a 360 gradi per festeggiare al meglio la sua 40/a edizione: una sfida agonistica avvincente ricca di grandi nomi attorno alla quale gravitano tanti eventi di contorno, intrattenimento musicale e l'imperdibile pasta party divenuto negli anni un tratto distintivo. Sabato 17 e domenica 18 febbraio si compete in classico e in skating sui formidabili tracciati che si snodano nella vallata altoatesina, da 30 o 42 km.

La conferenza stampa di questa mattina presso la sede Mila di Bolzano è stata l'occasione del comitato organizzatore per ringraziare i propri partner commerciali, che permettono l'allestimento di una manifestazione che in 40 anni di storia ha visto più di 70 mila concorrenti superare la linea del suo traguardo. Alla presenza dell'assessore della Provincia di Bolzano Peter Brunner, dei sindaci di Casies e di Monguelfo-Tesido Paul Schwingshackl e Dominik Oberstaller, e del presidente dell'Associazione Turistica Casies-Monguelfo-Tesido Wilhelm Stoll, viene rinnovato l'invito alla storica edizione del Giubileo della Gran Fondo Val Casies.



