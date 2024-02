Giunta Alto Adige in clausura discute di temi organizzativi

Questioni organizzative, come l'assegnazione degli uffici e un primo sguardo al bilancio provinciale, sono state al centro della prima "clausura" di lavoro della giunta provinciale di Bolzano. Gli assessori hanno, tuttavia, anche avuto modo di approfondire i contenuti: tra le altre cose, è stata presentata nel dettaglio la strategia di sostenibilità della Provincia di Bolzano "Everyday for Future".

Ai membri dell'esecutivo è stata inoltre fornita una panoramica della struttura e delle cifre chiave del bilancio provinciale, nonché i risultati di una revisione del bilancio, conclusa solo a dicembre che ha analizzato una serie di opzioni per decisioni strategiche volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica.

Tra le questioni organizzative discusse, vi sono state la ripartizione delle competenze tra gli assessori - compreso il previsto decreto di assegnazione degli uffici ai dipartimenti - ma anche semplicemente il calendario di lavoro della giunta provinciale e la corretta procedura di nomina del personale che riferisce direttamente ai membri dell'esecutivo.



