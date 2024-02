Slittino: festa Voetter-Oberhofer, azzurre vincono ad Altenberg

Dopo quattro podi ottenuti in stagione arriva per Andrea Voetter e Marion Oberhofer la prima vittoria stagionale. E' la seconda manche sulla pista di Altenberg a permettere alle azzurre di risalire dal quarto al primo posto: il tempo del doppio italiano è di 1'25″337, davanti alle lettoni Upite/Bigdanova e alle tedesche Eitberger/Schirmer.

Le fresche campionesse del mondo nella sprint, medaglia ottenuta sullo stesso budello tedesco, Voetter-Oberhofer conquistano la quinta vittoria in carriera nel doppio di Coppa del mondo. E si prendono la testa della classifica generale con 470 punti. A sei gare dalla fine del circuito la Coppa è riaperta.

Italia sul podio anche nella prova maschile con Ludwig Rieder e Simon Kainzwaldner, terzi alle spalle dei due equipaggi austraici, Gatt/Schoepf e Steu/Kindl



Riproduzione riservata © Copyright ANSA