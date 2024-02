Nuovo intervento dei vigili del fuoco al maso Santer a Rio Pusteria, due il grande rogo di due giorni fa per un focolaio che ha ripreso a diffondersi nella notte. Per limitare i danni già ingenti causati all'abitazione da cui si sono propagate le prime fiamme, i pompieri hanno tempestivamente domato l'incendio e messo in sicurezza l'area.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA