Biathlon: Wierer si allena, su pista incontra gallo cedrone

Insolito incontro con un gallo cedrone per la biatleta altoatesina Dorothea Wierer durante uno dei suoi numerosi allenamenti sulla neve. La pluricampionessa ha postato infatti su Facebook un breve video mentre incrocia sulla pista in un bosco un urogallo. La 33enne si allontana subito per non disturbare e provocare l'animale che, se si sente in pericolo, può velocemente passare all'attacco. L'incontro si è invece concluso nel migliore dei modi, come conferma Wierer con un "bello" e un emoticon felice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA