Ambasciatore Pugliese, 'fiero di servire l'Italia in Austria'

"Sono fiero di servire l'Italia in Austria. Lavorerò per favorire sempre più gli interessi del nostro Paese nelle interconnessioni logistiche ed energetiche, nella cooperazione transfrontaliera e nell'individuazione di sinergie sui principali temi europei e internazionali". Lo afferma il nuovo ambasciatore italiano a Vienna, Giovanni Pugliese.

Pugliese nasce a Sydney il 5 luglio del 1962 e nel 1986 si laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, presso l'Università di Roma 'La Sapienza'. Entra in carriera diplomatica nel 1988 iniziando il suo percorso professionale presso la direzione generale per gli Affari Politici (ufficio Nato). Il suo primo incarico all'estero è a Pechino nel 1991. Si trasferisce a Ginevra nel 1994 alla rappresentanza permanente presso le Organizzazioni Internazionali. Nel 1998, rientrato alla Farnesina, presta servizio presso l'ufficio Onu della direzione generale per gli Affari Politici. Nel 2002 è destinato a Bruxelles alla rappresentanza permanente presso l'Unione Europea. Nel 2006 si trasferisce a New York presso la rappresentanza permanente alle Nazioni Unite, dove coordina in particolare l'azione italiana nelle diverse commissioni dell'Assemblea generale. Nel 2009 rientra alla Farnesina per svolgere le funzioni di direttore disarmo e non proliferazione.

Nel 2011 assume l'incarico di vice ambasciatore presso l'ambasciata a Berlino. Nel 2015 ritorna a Bruxelles come rappresentante permanente aggiunto. Nel 2018 rientra a Roma per prestare servizio come consigliere diplomatico del ministro per lo Sviluppo Economico e del Lavoro e degli Affari Sociali. Nel 2019 ritorna alla Farnesina con l'incarico di capo del servizio stampa e portavoce del ministro per gli Affari Esteri.

Dal 25 novembre 2020 a gennaio 2024 è ambasciatore d'Italia ad Algeri. Dal 22 gennaio 2024 ambasciatore d'Italia a Vienna.

Nel 2019 è stato insignito del titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica.



