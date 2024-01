Partecipante 70enne muore per infarto alla Marcialonga

Marcialonga è una gara di 70 km da affrontare da Moena a Cavalese sugli sci da fondo. I grandi campioni sono molto preparati fisicamente, ma in gara, tra i 6357 partenti, c'erano anche tanti amatori. Oggi tra i migliaia di partecipanti c'era anche un fondista della Repubblica Ceca, classe 1953. Nei pressi di Canazei il suo cuore ha ceduto a seguito di infarto, subito si sono prodigati i concorrenti che lo seguivano quindi sono intervenuti prontissimi i soccorsi della Croce Rossa e anche l'eliambulanza che sostava a Cavalese per eventuali emergenze di Marcialonga. Ma ogni sforzo è risultato inutile. Il 70enne era in gara anche il figlio che ha seguito in prima persona i soccorsi.

Il presidente di Marcialonga Angelo Corradini e tutto il comitato sono addolorati e confermano che è stato fatto tutto il possibile per soccorrere il concorrente e si stringono attorno ai famigliari.



