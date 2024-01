È stato inaugurato il ponte sospeso sul Monte di Mezzocorona, in Trentino, un'opera posta a circa 130 metri di altezza lungo un percorso raggiungibile con la funivia. Del costo complessivo di 2,3 milioni di euro, il ponte - informa la Provincia - collega due spalle di roccia a 125 metri di distanza l'una dall'altra che sovrastano Val della Villa. L'opera è realizzata in acciaio zincato e corten e costruita mediante cavi strutturali portanti, su cui sono stati fatti scorrere 82 moduli prefabbricati composti da telaio e montanti.

"Si tratta di un'opera importante per il territorio e per la comunità, che arricchisce l'offerta per i turisti e per tutti i cittadini. A questo va ad aggiungersi anche l'intervento di sostituzione dell'attuale funivia, che rappresenterà un ulteriore volano di attrattività", ha detto l'assessore all'ambiente, Giulia Zanotelli.

Per l'intervento sulla funivia, che porterà la cabina dagli attuali sette a 25 posti, sono previsti circa 11 milioni di euro.



