Camion investe ciclista in zona industriale a Bolzano

Grave incidente stradale, poco dopo le ore 13, in via Buozzi in zona industriale a Bolzano. Nei pressi della rotonda con via Volta un camion ha investito un ciclista. Una squadra dei vigili del fuoco, che per caso stava transitando sul luogo dell'incidente ha prestato i primi soccorsi. Sul posto sono anche intervenuti la Croce bianca e i vigili urbani. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. La vittima è un uomo di 67 anni che è stato ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni.



