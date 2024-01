Sci e snowboard, D'Ascanio vince Night-Shred a Obereggen

Sci e snowboard notturno e freestyle a Obereggen, località altoatesina, cuore dello Ski Center Latemar (a 20 minuti da Bolzano) con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, dove è sempre più ricco il programma di eventi sportivi.

La gran apertura serale è avvenuta con il Night-Shred sulla pista illuminata: competizione di freestyle sulle strutture, box e rail in una gara che ha regalato spettaco. Nel night-park di Obereggen i rider si sono dati battaglia in una jam session cash for tricks. Successo finale per Giuseppe D'Ascanio miglior rider nella categoria maschile e Selena Bena in quella femminile, nell'evento organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola. Gli organizzatori hanno evidenziato il ruolo dello sponsor 25shop e di Thomas Hinteregger per la disponibilità e gentilezza.

La prima gara in notturna ha aperto la stagione dello snowboard di Obereggen che ospiterà il secondo evento sabato 3 febbraio.

Dove? Nello snowpark, punto di riferimento italiano ed internazionale per la gioia degli snowboarder. Si tratta del circuito internazionale Red Bull Hammers with Homies» in programma sabati 3 febbraio, organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli. L'appuntamento costituisce l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del Red Bull Hammers with Homies in programma in primavera a Madonna di Campiglio. Le 8 squadre, composte da tre riders ciascuno, saranno le protagoniste delle Jam Session: al termine verranno selezionati i team che saranno combinati nel pannello KO-System e si affronteranno in un knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore della tappa di Obereggen.



