Scontro con tre feriti in val Gardena

E' di tre feriti, nessuno fortunatamente grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte nella galleria di Santa Cristina, in val Gardena. Dopo lo scontro frontale i vigili del fuoco hanno operato per estrarre una persona da una delle macchine e hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell'area interessata dall'incidente. Le tre persone ferite sono state dapprima assistite dal personale di soccorso presente e successivamente trasportate all'ospedale di Bressanone.



