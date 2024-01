Jannik Sinner vola agli ottavi degli Australian Open di Melbourne. L'azzurro (numero 4 del ranking mondiale) ha travolto l'argentino Sebastian Baez (29), sconfiggendolo in tre set con un 'perentorio' 6-0, 6-1, 6-3. La partita è stata senza storia: Sinner ha vinto il primo set in 29 minuti, il secondo set in 32 minuti, il terzo in 51 minuti. Agli ottavi l'altoatesino affronterà il russo Karen Khachanov (15).



