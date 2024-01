Kompatscher confermato presidente della Provincia di Bolzano

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha eletto Arno Kompatscher per la terza volta presidente della Provincia autonoma. L'esponente della Svp, che guiderà una maggioranza con Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen, ha ricevuto 19 sì e 16 no. La settimana prossima il Consiglio si riunirà nuovamente per eleggere gli assessori della giunta Kompatscher ter.

Così Kompatscher ha risposto alle critiche dell'opposizione sull'alleanza con Fdi e Lega, poco prima del voto: "Non dovremmo dividere tutto in buoni e cattivi". Secondo il presidente, in tutto il dibattito si è parlato "poco di contenuti, quasi per niente del programma", ma si è parlato di "paure e attribuzioni".

Kompatscher ha confermato, tra le altre cose, l'impegno alla neutralità climatica entro il 2040. Il programma è "chiaro e concreto, anche per quanto riguarda le questioni di autonomia".

"Non tutto è stato perfetto nella scorsa legislatura e non tutto in Alto Adige funziona come dovrebbe. Ma vi chiedo anche di guardare alle regioni limitrofe", ha proseguito il governatore. "Non sono un cinico e non lo diventerò. Mi impegnerò al massimo per l'Alto Adige", ha concluso Kompatscher.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA