Biathlon: Boe domina tappa cdm ad Anterselva, Giacomel ottavo

Ottavo posto per Tommaso Giacomel nella prova che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Anterselva (Bolzano), vinta dal leader della classifica generale, Johannes Thingnes Boe. Alla Suedtirol Arena, per la prima volta nella stagione il trentenne scandinavo ha saputo completare una gara individuale senza errori al tiro, chiudendo i 15km in 37'28″0 per celebrare la vittoria numero 78 in carriera, dieci delle quali maturate proprio nella località altoatesina.

Due errori hanno invece fatto lievitare a 1'36″1 il ritardo del fratello maggiore Tarjei Boe (0-1-0-1) che ha così completato la doppietta di famiglia, con il tedesco Johannes Kuehn (0-0-0-2) sul terzo gradino del podio. Quattro errori al tiro, hanno condizionato l'ottima prova sugli sci di Giacomel (0-2-0-2) che comunque riesce a mantenersi nella top10.



