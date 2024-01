Nasconde hashish negli slip, arrestato 42enne a Trento

Prosegue l'attività della task force dei carabinieri per contrastare la microcriminalità nelle zone più sensibili del centro storico di Trento. Nei giorni scorsi, i militari - informa l'arma - hanno arrestato per spaccio un cittadino di origine tunisina di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale e con alcuni precedenti penali e di polizia. L'uomo è stato notato mentre si aggirava in modo circospetto lungo via Pozzo.

Fermato per un controllo, il 42enne è stato trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish che l'uomo stava occultando all'interno dei propri slip. L'uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Spini di Gardolo, dove si trova in attesa di giudizio.



