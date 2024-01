Giunta Alto Adige con Fdi e Lega, La Civica resta fuori

E' stato raggiunto, la scorsa notte, l'accordo per la formazione della nuova Giunta provinciale di Bolzano. La maggioranza è composta da Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen. I due assessori di lingua italiana sono Marco Galateo (Fdi) e Christian Bianchi (Lega - Insieme per l'Alto Adige). Angelo Gennaccaro (La Civica) non entra nell'esecutivo, ma diventa vicepresidente dell'aula, assessore regionale, membro della commissione paritetica Stato-Provincia (la cosiddetta Commissione dei Sei) e coordinatore tra la Giunta provinciale e le città di Bolzano e Merano.

Tutti e cinque i partiti avranno parità di rappresentanza nel comitato di coalizione che prenderà le decisioni strategiche per la coalizione. Lo comunicano i cinque partiti in una nota congiunta.

