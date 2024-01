Giunta Alto Adige: Galateo (Fdi), 'nessuno esce sconfitto'

"Si è trovata la quadra, tutti saranno vincitori, nessuno esce sconfitto dalla trattativa per la formazione della giunta. L'accordo Lollobrigida-Calderoli darà più forza all'azione di governo provinciale, perché troverà una sponda fondamentale nel governo Meloni". Lo afferma il futuro assessore provinciale di Fdi, Marco Galateo, in merito alla formazione della nuova Giunta altoatesina.

"L'accordo prevedeva che Fdi e Lega fossero insieme in maggioranza e ora Fratelli d'Italia sceglierà le competenze per prima e avrà un ruolo centrale in quanto primo partito italiano in consiglio. Non posso che ringraziare il presidente Giorgia Meloni, il ministro Francesco Lollobrigida, l'on. Alessandro Urzì e la preziosa collega consigliera Anna Scarafoni", conclude Galateo.



