Giunta Alto Adige: La Civica, 'noi riferimento per molti'

"Avevamo due strade quella di provare a fare un'opposizione orgogliosa o quella di fare un passo di lato per rappresentare e allargare la rappresentanza degli italiani. Abbiamo evitato il rischio di una giunta a otto con un solo assessore italiano". Lo afferma il consigliere provinciale Angelo Gennaccaro (La Civica) che non entra nella giunta altoatesina ma farà comunque parte della maggioranza. "La pacifica convivenza costruita con tanto impegno nel corso dei decenni può continuare a essere tale se i gruppi linguistici vedranno le loro istanze adeguatamente rappresentate dalla politica. Quei tanti italiani che non hanno votato a destra avranno un riferimento con La Civica nella maggioranza provinciale", conclude.



