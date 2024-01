Investe un pedone e scappa, aveva la patente scaduta da due anni

I carabinieri della Stazione di Sant'Orsola Terme hanno denunciato un sessantenne per il reato di fuga a seguito di sinistro stradale con feriti. L'uomo, sabato notte, è infatti scappato dopo aver investito un ragazzo di 22 anni che stata attraversando viale Dante a Pergine sulle strisce pedonali. I carabinieri, giunti sul posto pochi minuti dopo la richiesta d'intervento, si sono messi subito sulle tracce dell'auto in fuga diramando le ricerche tramite la centrale operativa e hanno iniziato ad ascoltare i testimoni che avevano assistito all'investimento, nessuno dei quali era riuscito tuttavia a leggere il numero di targa dell'autovettura in fuga. Esaminando le immagini tratte dalle telecamere cittadine, i carabinieri sono riusciti ad individuare il numero di targa dell'auto e ad identificare conducente.

Nel frattempo l'uomo, un operaio residente in alta Valsugana, ha deciso di presentarsi spontaneamente in caserma ammettendo le proprie responsabilità e affermando di essere fuggito perché spaventato. A seguito di ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo aveva la patente scaduta da due anni.

Oltre alla denuncia, il sessantenne è stato sanzionato per omessa precedenza a pedone su strisce pedonali e guida con patente scaduta.



