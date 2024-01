Corso per Oss, 130 posti nelle sedi di Trento, Tione e Cles

Scadono martedì 23 gennaio i termini per presentare la domanda di iscrizione ai corsi per operatore socio-sanitario (Oss) organizzati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle sedi di Trento, Tione e Cles. I posti disponibili - informa una nota dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - sono complessivamente 130, divisi in 80 per la sede di Trento, 25 per quella di Tione e 25 per quella di Cles.

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente online.

L'esame di ammissione è programmato per il 31 gennaio, mentre le lezioni inizieranno il 22 febbraio, e avranno una durata di circa 14 mesi. Al termine del percorso, i nuovi oss potranno lavorare in strutture residenziali (Rsa), centri diurni, ospedali, servizi di assistenza domiciliare, cooperative sociali e altri servizi socio-assistenziali del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA