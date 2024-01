Proseguono i controlli straordinari sulle strade dell'Alto Garda

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri di Riva del Garda, Arco e Dro nella zona dell'Alto Garda per prevenire il fenomeno della guida in stato di alterazione e garantire la sicurezza sulle strade. Lo scorso fine settimana- informa l'arma - sono state impegnate due pattuglie dell'Aliquota radiomobile, tre della Stazione di Arco e una di Dro, con dei posti di controllo sulle arterie cittadine che registrano il maggiore flusso di traffico e nelle vicinanze dei luoghi di aggregazione giovanile.

Complessivamente sono stati controllati 240 veicoli e 285 persone con i seguenti risultati. Sono state ritirate dieci patenti per guida in stato di ebbrezza (otto uomini e due donne in età compresa tra i 20 e i 55 anni), con il sequestro ai fini della confisca di un mezzo. Sono state comminate cinque contravvenzioni ed eseguite due perquisizioni e cinque ispezioni veicolari alla ricerca di stupefacenti con esito positivo in due casi (due giovani segnalati quali assuntori al Commissariato del Governo).



